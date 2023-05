Opladen 100 Jahre alte Stämme an Wupper gestohlen

Wenn sein Lieblingsbaum, eine schöne dicke Buche, deren Stamm sich in ein paar Metern Höhe gabelt, schon gekappt werden muss, weil die Doppelkrone von den Fachleuten der Unteren Landschaftsbehörde nicht mehr als verkehrssicher eingestuft wird, „dann schreinere ich aus dem Holz doch wenigstens noch etwas Schönes“. Dachte Gerhard Hohns vor wenigen Wochen, als klar war, dass einige der Buchen in seinem Wald am Wupperhang nicht in voller Größe erhalten bleiben können. Zu groß die Gefahr, dass die Kronen brechen und Spaziergänger auf dem extrem beliebten Wupperweg nahe Rehbock-Anlage treffen könnten.