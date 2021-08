Klinikum Leverkusen : OP-Training im Transporter

OP-Training im Truck: Klinikmitarbeiter arbeiten Hand in Hand. Foto: Klinikum

Leverkusen Personal des Klinikums übt Eingriffe und Reanimation an ungewöhnlichem Ort. In einem 15 Meter langen Truck. So sollen die Handgriffe und Abläufe präsent bleiben.