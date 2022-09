Karneval-Ärger in Leverkusen : OP plus: Zoch in Opladen bleibt

Leverkusen Der Plan des Festausschusses Leverkusener Karneval (FLK), künftig nur noch einen Karnevalsumzug zu organisieren, empört die Wählergruppe Opladen plus. In den letzen Jahrzehnten hätten sich neben dem Opladener und Wiesdorfer Zug auch in Schlebusch, Hitdorf, Holzhausen und der Waldsiedlung eigene, besondere Karnevalszüge entwickelt, schreiben Stephan Adams und Markus Pott in einer Pressemitteilung.

„Nun soll ausgerechnet einer der beiden großen Züge nicht mehr auf die Beine kommen?“ Das sei nicht nachvollziehbar. Adams und Pott sind überzeugt: „Hier fehlt es am karnevalistischen Engagement, der Liebe zum Stadtteil, dem Herzblut und dem Spaß an der Freud‘, der andernorts Züge am Laufen hält. Das Festkomitee hat den Bezug zum Narren vor Ort verloren.“ Opladen plus gibt sich jedoch zuversichtlich: „Egal, was die Leverkusener Narrenhauptverwaltung so ausbrütet, einen Rosenmontagszug in Opladen wird es weiterhin geben. Wenn nicht vom FLK organisiert, dann wird der Opladener Jeck das selber in die Hand nehmen. Vielleicht nicht so groß, aber mit Herz und Seele und viel karnevalistischen Humor!“