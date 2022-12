Baumproblem in Leverkusen OP Plus will Eiche doch nicht umpflanzen

So bleibt es also bei dem Beschluss der Bezirksvertretung II: Weil aus gartentechnischer Sicht von Experten, ein Ein- und Auspflanzen des Baumes während der Umbauarbeiten zum Kreisverkehr nicht erfolgversprechend ist, soll die Eiche fallen. Der Rat hatte am Montag einen Bürgerantrag und einen Antrag von OP Plus abgelehnt. Demnach sollten die bereits beschlossenen Umbaupläne für den Kreisverkehr umgeworfen werden, um so die Millennium-Eiche zu retten.