Reaktion auf Vorschlag der Stadt Leverkusen zu Gebührenerhöhung OP Plus fordert einen Euro für eine Stunde Parken in Opladen

Parken dürfe in Opladen zumindest nicht teurer sein als in Wiesdorf, „daher ist eine Senkung notwendig. Auf keinen Fall darf die geplante Erhöhung auf das Doppelte der Gebühren in den Parkanlagen in Wiesdorf und gar auf das Vierfache der Gebühren in Langenfeld geschehen“, mahnt die Wählergemeinschaft. Und perspektivisch müsse es in Opladen darum gehen, zentrale, öffentliche Stellplatzanlagen – etwa unter dem Bahnhofsquartier – zu errichten, die den Parkdruck aus Opladen nehme.