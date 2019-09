Musikalische Autorenlesung : „Op kölsch“ in die Kindheit zurück

Autorenlesung op kölsch mit Mundart-Autorin Elfi Steickmann und Musiker Andreas Münzel in Hitdorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Autorin Elfi Steickmann und Musiker Andreas Münzel lieben die kölsche Mundart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

(brü) Für Gäste von Außerhalb wäre der Abend wohl zu einem einzigen Chaos geworden. Wenn Autorin Elfi Steickmann und Sänger Andreas Münzel anfangen, die tiefe kölsche Mundart auszupacken, dann müssen sich selbst Rheinländer konzentrieren. Der Abend „op kölsch“ im Pfarrheim von Sankt Stephanus in Hitdorf sorgte beim Publium dennoch für viel Begeisterung. Die beiden Künstler ergänzten sich wunderbar.

Das machten sie auch in der kurzen Pause deutlich. „Wir können bei vielen Themen aufeinander eingehen“, erläuterte Münzel. Der gräbt mit seiner Gitarre gern alte Lieder aus den vergessenen Tiefen aus. Es gebe so viele „Schätze“, die irgendwann in Vergessenheit geraten seien. Der 50-Jährige bringt sie zurück – und die Menschen freut das.

Denn, da sind sich Steickmann und ihr Kunstpartner einig, die Mundart erfährt einen Aufschwung und werde wieder beliebter. Allerdings sei das in erster Linie im Liedgut zu merken. Autoren, die noch in echtem Kölsch schrieben, gebe es so gut wie gar nicht mehr. „Und ich glaube, in zehn Jahren wird es das gar nicht mehr geben“, betonte die 70-Jährige.

Dabei sei der kölsche Sprech doch ein besonders schöner, wie sie findet. Es gebe zwar durchaus auch eine fiese Art, deren Klang für wenig Begeisterung sorge, doch insgesamt habe die Sprache einen gewichtigen Vorteil: „Auf Kölsch kann man unangenehme Dinge sehr schön ausdrücken“, sagte die langjährige Autorin. Die Nachricht werde so abgemildert.

Kennengelernt hat sich das Bühnenpaar, das mit ihrem Kleinkunstprogramm durchs ganze Rheinland tourt, im Kölner Kabarett-Ensemble „Medden us dem Levve“. Kurz darauf war eine gemeinsame Arbeit entstanden.

Durch ihre Reisen in und um Köln wissen die beiden zu berichten: So einfach ist das mit dem Dialekt nicht überall – trotz ähnlicher geografischer Lage. In Köln werde zum Beispiel ein ganz anderer Sprech gepflegt als in Bonn. „Da muss man den Dialekt abmildern“, berichtete Münzel. Der allerdings auch zugab, dass es dabei vornehmlich um Nuancen ginge.