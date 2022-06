Sportliches Sommerfest auf der Kurt-Rieß-Anlage in Leverkusen : Olympische Spiele und eSports-Premiere beim TSV

Sportliches Sommerfest auf der Kurt-Rieß-Anlage in Leverkusen

Parcours in Regenbogenfarben: Mitmachen, toben und sich ausprobieren, das stand im Vordergrund beim großen TSV-Fest. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Spiel, Sport und Spaß – das gehört beim TSV Bayer 04 zusammen. Vor allem beim großen Sommerfest, das nach der Pandemie-Zwangspause erstmals wieder stattfinden konnte.

Zwei Jahre lang machte die Corona-Pandemie der sportlichen Sommersause des TSV Bayer 04 einen Strich durch die Rechnung. Vergangenen Sonntag stieg nun endlich wieder das traditionsreiche Sommerfest samt Trödelmarkt. Und was für eines: An dem Tag gab es auf der Kurt-Rieß-Sportanlage ein kunterbuntes, ziemlich aktives Programm für die ganze Familie. Und das zog zahlreiche Besucher an.