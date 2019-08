Oldtimertreffen in Pattscheid : Altes Blech unter dunklen Wolken

Beim Oldtimertreffen in Pattscheid wurden viele Schätzchen gezeigt. Nur der Regen störte.

So zum Beispiel das motorisierte Zweirad von Johannes Färber. Ausgestattet mit 1,2 PS und einem Riemenantrieb ist sein Gefährt aus den 50er Jahren von der Firma Zündapp ein richtiger Hingucker. „Rund 2000 Euro kostet so ein Teil heute“, sagt der Manforter. Das sei im Gegensatz zu einem guten E-Bike sogar richtig günstig, „und du hast hier noch Nostalgie und eine Menge Geschichten dabei“. Der 57-jährige redet offen über sein Hobby: „Ende der 90er habe ich zu viel Alkohol getrunken und meinen Führerschein verloren. Nach einem Entzug habe ich mich entschieden, nie wieder Alkohol zu trinken. Und anstatt mir den Führerschein wieder zu holen, habe ich mich für die motorisierten Fahrräder entschieden.“

Der Pattscheider Veteranenclub veranstaltet seit vielen Jahrzehnten jährlich einen Oldtimertag. Fahrzeuge bis Baujahr 1988 sind zugelassen. Der Club tourt auch quer durch Deutschland. In diesem Jahr ging es ins Elsass, und am 15. September wartet die traditionelle Würstchentour.

Mehr als 50 Stück befinden sich in seinem Besitz. Stolz zeigt er die Fotos. Ein BSA Schieberad aus dem Jahre 1912 ist der älteste Schatz, den er hütet und pflegt. Auch ein Ferbedo Kinder-Dreirad oder einen Rollstuhl für Beifahrer zeigt sein Repertoir. „Den Rollstuhl habe ich an eines der Räder befestigt, meine Mutter aus dem Altenheim abgeholt und wir sind dann zusammen in Opladen in die Fußgängerzone zum Eis essen gefahren. Das war schon ein Highlight für uns“, beschreibt er eines von vielen schönen Erlebnissen.