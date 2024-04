Kanzlertreffen in Fernost Olaf Scholz zu Gast in Covestros Innovationszentrum in Shanghai

Der Kanzler ließ sich in Covestros „Asia-Pacific Innovation Center“ in Shanghai einen Einblick in den Standort geben, an dem der Kunststoffhersteller „nachhaltige Produkte, Technologien und Lösungen für dynamische Märkte wie Elektromobilität und erneuerbare Energien“ entwickelt. Shanghai ist einer der drei weltweiten „Innovation Hubs“ von Covestro – die anderen beiden: Leverkusen und Pittsburgh. Covestro biete Kunden aller Welt von den Standorten aus „Unterstützung in Forschung und Entwicklung. Mit seiner Forschung auf dem Gebiet der Hightech-Kunststoffe ist das Zentrum ein zentraler Eckpfeiler für die Unterstützung der grünen Transformation Chinas und für den zukunftsweisenden Prozess hin zu einer vollständig zirkulären Weltwirtschaft“, heißt es aus dem Konzern.