Ausstellung über Kommunalen Neugliederung 1975 in Leverkusen OGV sucht Exponate zum 50. Stadtgeburtstag

Bei der Ausstellung „50 Jahre Stadt Leverkusen – 50 Jahre Kommunale Neugliederung“ vom 7. September 2024 bis 23. Februar 2025 in der Villa Römer, Haus-Vorster-Straße in Opladen, geht es darum, die Kommunale Neugliederung zu beleuchten und zu reflektieren. Für weitere Informationen und zur Einreichung von Exponaten können sich Interessierte an den Opladener Geschichtsverein wenden: lev50@ogv-leverkusen.de.

Öffnungszeiten samstags von 15 bis 18 Uhr und sonn-/feiertags von 11 bis 16 Uhr. Eintritt: vier Euro.