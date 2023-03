Exkursion in Leverkusen So wertvoll ist Wildnis in Wuppernähe

Jede Menge Äste, zu einer Reihe aufgeschichtet. Wozu?, fragen sich Spaziergänger, die entlang der Wupper in Opladen unterwegs sind. Seit Anfang des Jahres liegen die Äste dort am Wanderweg nahe Rehbock-Anlage. Die Antwort: Das Gebilde ist ein Beitrag zur Artenvielfalt. Denn nach der Juli-Flut 2021 wurde der Weg ein Stück in Richtung Wupper verlegt und saniert, weshalb 1000 Quadratmeter freie Fläche entstanden. Die wird nun von der Offenland-Stiftung als neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere hergerichtet. Am Sonntag, 19. März, bietet sich Interessierten die Gelegenheit, bei einer Exkursion die Artenvielfalt und das Frühblühen in Leverkusen zu erkunden.