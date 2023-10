Offene Tür im Leverkusener Jugendmuseum Natur erforschen statt den Fernseher

Eine einmalige Gelegenheit bot sich am Wochenende den Besuchern des Naturgut Ophoven in Opladen. Genau einen Tag lang wurden am Sonntag die Türen des Kinder- und Jugendmuseums der Energie Stadt auf dem Gelände des Naturguts für Jedermann bei freiem Eintritt geöffnet. Besonders einzigartig deshalb, weil seit der verheerenden Überschwemmung im Juli 2021 die Räume im Obergeschoss des Hauptgebäudes nur noch von Schulklassen besucht werden können und nicht mehr für einen regulären Museumsbetrieb zur Verfügung stehen.