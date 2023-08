Sommerfest im Leverkusener Hospiz Kunst und Musik im Gasthaus für die letzten Tage

Im Raum der Aroma-Pflege sich den wohligen Düften hingeben, in der Kunsttherapie Gefühle und Gedanken kreativ ausdrücken oder den warmen, sphärischen Klängen im Raum der Musiktherapie lauschen. Dort spielt der Musiktherapeut die Handpan, ein Instrument aus Metall, das ein wenig aussieht wie ein Ufo aber ganz warme und entspannende Klänge produziert. All diese Angebote kommen nicht aus einem Spa, sondern aus einem Hospiz – einem Ort, den Menschen besuchen, die „so schwer krank sind, dass ihre Lebenserwartung sich eher Tagen und Wochen ausdrücken lässt“, sagt Christoph Meyer zu Berstenhorst. Er ist der Leiter des PalliLev Hospizes in Steinbüchel.