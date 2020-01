Ausstellung in der Stadtbibliothek : Kunstvoller Blick auf die Männergesellschaft

Leverkusen Ölgemälde der Leverkusener Künstlerin Anna Czempik geben Einblicke in die geschlossene Welt geistiger Aristokratie.

Als Vorlage für ihre Einblicke in die streng abgeschottete Kardinal-Versammlung dienten ihr Bilder aus dem Film „Das Konklave“. Da sitzen sie in langen Reihen, alle im gleichen feinen Ornat, ähnlich wie auf den realen Fotos vom Petersplatz, aufgenommen als eine Windbö Bewegung und Abwechslung ins geordnete Bild der Eminenzen brachte. Andere zeigen Bischöfe in ihrem Heimatland Polen, die Schutz suchen unter einem schwarzen Regenschirm. Das Presse-Foto hat Anna Czempik amüsiert, weil der schwarze Schirm in Polen zum Symbol geworden ist für die kritische Frauenbewegung, die sich gegen die Männer-Macht in der katholischen Kirche auflehnt. Aus der Ferne scheinen die kleinen Ölgemälde, die alle ein Hauch von Gold veredelt, so realistisch wie Fotografien. Doch je näher man kommt, umso mehr verflüchtigt sich dieser Eindruck, die Schärfe nimmt stattdessen ab.