"Ökologische Mustersiedlung" in Leverkusen geplant

Steinbüchel „Da haben wir doch endlich den ersten Stein gesetzt“, sagte Klaus Wolf nach der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Bezirk III hocherfreut. Leverkusen bekommt eine „Ökologische Referenzsiedlung“.

Beim Thema Parken war man sich einig, dass genügend Stellplätze auf den Baugrundstücken entstehen müssten und Tiefgaragen unter den Mehrfamilieneinheiten. Auf keinen Fall dürften in der neuen Siedlung die bestehenden Park-Probleme der umliegenden Wohngebiete gelöst werden, wurde zu Protokoll gegeben. Da müssten andere Lösungen her, denn schon jetzt sei die Hauptstraße zugeparkt und Rettungswege häufig blockiert.

Dem Konsens war eine rege Diskussion vorausgegangen, in der sich jedoch alle für die Ergänzung „ökologische Referenzsiedlung“ durch Bündnis 90/Die Grünen erwärmt hatten. In der SPD und bei der Bürgerliste hätte man lieber mehr Geschosswohnungsbau, beziehungsweise Sozialwohnungen gehabt statt der 20 bis 30 Doppel- und Einfamilienhäuser. In der CDU will man keine Bauherren, die den ökologischen Ansatz mit der Faust in der Tasche akzeptieren, sondern die sich bewusst für eine solche Mustersiedlung entscheiden. Und die Grünen können sicher sein, nach diesem Kompromiss Krach mit den Naturschützern zu bekommen, denn eigentlich sollte dieses Gebiet am Gut Meckhofen nicht bebaut werden.