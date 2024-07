Odyssee eines 79-Jährigen bei der Sparkasse Leverkusen Plötzlich ist die EC-Karte weg

Die Entscheidung zur Schließung der Filiale in Quettingen sei nicht leichtfertig getroffen worden, erklärt der Sparkassen-Sprecher. Sie sei nach der Wiedereröffnung der modernisierten Filiale in Lützenkirchen in eine Selbstbedienungs-Filiale umgewidmet worden, so dass die Kunden weiter kurze Wege hätten. „Die Filiale in Lützenkirchen verfügt übrigens über neun Parkplätze, die in der Regel ausreichend sind. Dass es mal zu Stoßzeiten kommen kann, und der Kunde in diesem Fall keinen Parkplatz gefunden hat, tut uns Leid“, sagt Hedwig. „Wir nehmen die Anmerkungen zur Kundenfreundlichkeit, den Wartezeiten und der nicht zufriedenstellenden Auskunft der Kolleginnen sehr ernst und bedauern, dass die Informationen zur neuen Karte und den damit verbundenen Abläufen nicht transparent und verständlich kommuniziert wurden.“