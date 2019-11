Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“ : Ein Ochse aus Much – 600 Portionen in Opladen

Ein Ochse aus Much – 600 Portionen in Opladen

Opladen Die Frage schickt Dirk Pott ein Lächeln auf die Lippen. „Ist das Elch oder Ochse?“ Der brötchenaufschneidende stellvertretende Chef der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) liefert die Antwort: „Ochse, 18 Stunden gegart.

12 Uhr ist Anschnitt.“ Der Ochs am Spieß auf dem Opladener Weihnachtsmarkt hat Tradition. Michael Frädtke, Chef-Ochsenbräter von der Catering-Firma Fedder, kann gar nicht mehr sagen, wie oft er sich mit dem mobilen Grill mit Glasscheibe zum Garzustand-Bewundern schon von Much (Rhein-Sieg-Kreis) nach Opladen aufgemacht hat. Frädtke und Pott sind sich einig: „Mehr als zehn Mal sicherlich.“ Der diesjährige Spießgeselle bringt 380 Kilo auf den Grill. Frädtke schneidet 600 Portionen davon. Kollegen und AGO-Helfer füllen Brötchen mit Fleisch, Soße und Kraut und verkaufen. Vier Euro für eine Portion. Kurz vor 12 Uhr ist die Schlange vor dem Stand an der Aloysius-Kapelle lang. Den offiziellen Anschnitt übernimmt Silke Kloke, Geschäftsstellenleiterin der VR-Bank in Opladen. Dass die Bank die Aktion unterstützt, auch das hat Tradition. Und so lässt sich auch der aus dem Vorstand scheidende Hans-Jörg Schaefer blicken.