„Leverkusen ist bunt“ Oberbürgermeister ruft zu Anti-AfD-Kundgebung am Rathaus auf

„Wir alle müssen gemeinsam für eine starke Demokratie kämpfen“, sagt Richrath. In zahlreichen Städten gingen derzeit Menschen auf die Straße, um Flagge zu zeigen für ein weltoffenes, tolerantes und liberales Deutschland. Am Montag auch in Leverkusen. „Daher bin sehr glücklich darüber, dass Jungparteien und Parteien, Integrationsrat, Gewerkschaften, die Initiative „Lev ist bunt“ und anderen genau zu diesem Zweck das „Bündnis gegen Rechts“ ins Leben gerufen haben. Nur wir haben es in der Hand, unsere freiheitlichen, demokratischen Werte zu verteidigen, so lange, bis es auch die Letzten verstehen.“ Das wertvolle Gut der Demokratie werde sich die Zivilgesellschaft von niemandem nehmen lassen. Selbst wenn es mitunter missbraucht werde. Richrath weiter: „Leverkusen ist bunt und stolz darauf! Nur so konnte Leverkusen zu dem werden, was es heute ist – eine liebens- und lebenswerte Heimat für Menschen aus mehr als 140 Nationen, die friedlich zusammenleben.“