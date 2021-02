Kostenpflichtiger Inhalt: Leverkusener Stadtverwaltung : Musikschule soll das neue Rathaus werden

Wird Leverkusen bald virtuos verwaltet? Blick auf den Backsteinbau, der bislang die Musikschule beherbergt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusens OB will Verwaltungsstandorte in Wiesdorf und Opladen konzentrieren. Die Rathaus-Belegschaft soll ins Musikschulgebäude ziehen. In Opladen ist ein Historisches Zentrum geplant.