Elberfelder Straße : Obdachlose leben im Zeltlager

Das geduldete Zeltlager am Bunker in Wiesdorf liegt direkt neben der städtischen Notschlafstelle. Foto: Uwe Miserius

Aus zwei sind acht bis zehn Zelte an der Bunkerwand nahe der Elberfelder Straße geworden. Caritas und Stadt arbeiten an alternativen Lösungen.

Am Bunker an der Elberfelder Straße ist eine Zeltstadt entstanden. Entlang der Gebäudemauer reihen sich die leichten Stoffbauten aneinander. Sonnenschrime, ein großes Plüschtier, Stoffreste sind auszumachen. Das Zeltlage ist die Heimstatt von Menschen ohne festen, gemeldeten Wohnsitz. „Nach und nach hat sich die Stelle herauskristallisiert“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. Die Caritas, die ganz in der Nähe Hilfen für Menschen ohne Obdach anbietet: „In den letzten Wochen und Monaten haben immer mehr wohnungslose Menschen begonnen, Zelte entlang der Notschlafstelle (Bunker) aufzubauen, um dort zu übernachten. So sind aus anfänglichen zwei mittlerweile acht bis zehn Zelte geworden.“

Die Menschen, die in der Zeltstadt leben, seien der Wohnungslosenhilfe bekannt. Die meisten nutzen regelmäßig den von der Caritas angebotenen Tagestreff, „und vor dieser Zeit auch die Notschlafstelle. Gründe, ein Zelt der Notschlafstelle vorzuziehen, gibt es viele. Die jüngeren Leute möchten sich nicht an die Regeln bzw. Aufnahmezeiten, wie etwa den Einlass bis 21 Uhr und Alkoholverbot, halten und selbstbestimmter leben“, nennt der Wohlfahrtsverband einen Grund. Ein anderer sei, dass wohnungslose psychisch kranke Menschen es zum Teil nicht in den Räumlichkeiten der Notschlafstelle aushielten. Andere zeigten zum Teil ein „Messie-Verhalten“, so dass sie weder in der Notschlafstelle noch im Tagestreff leben könnten.

Info Caritas betreut Stadt-Notschlafstelle Notschlafstelle Für wohnungslos gewordene Leverkusener und Durchwanderer steht ein Schlafplatz in der städtischen Notschlafstelle zur Verfügung, die von der Caritas betreut wird. Dort gibt es Duschmöglichkeiten, Aufenthaltsräume und Schließfächer.

Von der Stadt wird das Zeltlager geduldet, gleichzeitig arbeiten die Verwaltung und die Caritas an einer Lösung. Konkret heißt das: Es werden alternative Wohnformen zur Notschlafstelle für wohnungslose Menschen gesucht. „Entsprechende Konzepte sind in Arbeit“, sagten Stadt und der Wohlfahrtsverband. Einigen seien Angebote in Wohngemeinschaften wie betreute Wohnformen angeboten worden. Zum Teil seien die Hilfen aber von den Betroffenen wieder abgebrochen worden, weil sie mit dieser Wohnform überfordert gewesen seien, berichtet die Caritas.

Dass das Zeltlager nahe an den Hilfsangeboten der Caritas liegt, sehen Verband und Stadtverwaltung positiv. Denn: „Es ist gut, dass die Menschen zum Zelten weiterhin die Nähe der Notschlafstelle suchen, denn hier besteht noch eine gewisse Sicherheit in Bezug auf eventuelle Übergriffe.“ So blieben die Menschen zudem für die Wohnungslosenhilfe im Blick „und der Kontakt kann gehalten werden“.