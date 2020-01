OB-Kandidatur : FDP-Fraktionschefin tritt gegen Männer-Quartett an

Leverkusen Liberale küren Monika Ballin-Meyer-Ahrens zur Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl. Petra Pabst ist neue Kreisvorsitzende.

Das bisher rein männliche Quartett aus Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters ist durch eine weibliche Bewerberin bereichert worden. Am Wochenende kürte der FDP-Kreisparteitag Monika Ballin-Meyer-Ahrens zur OB-Kandidatin. Als einzige Bewerberin entfielen 16 von 17 Stimmen auf die Chefin der FDP-Ratsfraktion. Damit schickt die FDP nach Hiltrud Meier-Engelen (2004) erstmals wieder einen eigene Bewerberin in Rennen. Ballin-Meyer-Ahrens tritt in Konkurrenz zu den bisherigen OB-Kandidaten Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD), Frank Schönberger (CDU), Stefan Baake (Grüne) und Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen).

„Wir wollen sichtbar sein und uns gegen den Amtsinhaber abgrenzen“, begründete Ballin-Meyer-Ahrens ihre Kandidatur. Auch eine Unterstützung des CDU-Bewerbers Schönberger sei für die Leverkusener FDP kein gangbarer Weg gewesen. „Er wird doch von seiner eigenen Partei nicht komplett getragen.“ Im Wahlkampf will die FDP-Kandidatin nun eigene Akzente setzen. „Ich will die Lebensqualität in unserer Stadt für alle steigern.“ Dazu gehörten ausreichende Kita-Plätze ebenso wie ein Nachholbedarf bei Sanierung und Ausbau der Schulen, eine Verbesserung der Nahversorgung etwa in Bergisch Neukirchen und an der Reuterstraße in Schlebusch, genügend Parkplätze ebenso wie ausreichender Wohnraum. Dabei genüge es aber nicht, politische Beschlüsse zu fassen, sie müssten auch schnell umgesetzt werden. Bei den Kitas setzt sich Ballin für Modulbauweise ein, um den Bau zu beschleunigen. Eine ausreichende Nahversorgung, etwa mit Lebensmittelmärkten, Bäckern und Ärzten, verkürze die Wege und diene so der Umwelt. Die FDP setze sich weiter für den Bau von Parkpaletten ein, um mehr Abstellplätze anzubieten. „Die Leute sollen nicht fahren, aber sie fahren“, sagt Ballin. „Und Parksuchverkehr macht keinen Sinn.“