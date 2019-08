33. Opladener Bierbörse : „O’zapft is“ an der Schusterinsel

„O’zapft is“ an der Schusterinsel

Opladen Oberbürgermeister Uwe Richrath hat schon gewisse Übung im Eröffnen der Bierbörse. Und deshalb klappte am Freitagnachmittag alles wie am Schnürchen, als er das Fass anschlug und die ersten Gläser Gerstensaft zapfte.

Bis Montag wird an der Schusterinsel das flüssige Angebot aus aller Wellt gekostet. Zigtausende Besucher werden erwartet, auch wenn zur Eröffnung die Kulisse eher klein war. Veranstalter Werner Nolden merkte an, er habe mit seinen Kindern seit Wochen im neuen Gemüsegarten auf Regen gewartet, dieser sie nun just zum falschen Zeitpunkt gekommen. Und: Demnächst müsse auf der Kastanienallee noch ein dritter Baum gefällt werden. Nolden hatte angekündigt, er wolle Bäume nachpflanzen, eventuell Linden. Dazu plane er ein großes Fest.