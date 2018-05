Leverkusen: Nur wenig Interesse an Bad-Neubau

Leverkusen Leichlingen (inbo) Zehn Liegen für das Freibad, zwei rote Bänke zum Abschied des langjährigen Geschäftsführers und Vereinsvorsitzenden Heinrich Hendricks und Unterstützung für den Schwimmwettkampf der Leichlinger Schulen: Im vergangenen Jahr hat der Förderverein Leichlinger Bäder (FLB) 6200 Euro für das Hallen- und das Freibad ausgegeben.

Bei der Jahreshauptversammlung gab Alice Bosch, Geschäftsführerin der Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft (LBB), einen Einblick in den Fortgang der Hallenbadsanierung. Die notwendigen Sanierungsarbeiten, vor allem im Untergeschoss, werden voraussichtlich in den Sommerferien durchgeführt. Der Aufsichtsrat der LBB will in seiner nächsten Sitzung im Juni die Arbeiten vergeben. Für den Neubau des Hallenbades wird zunächst ein Raumkonzept erstellt.