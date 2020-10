Es dürfen nur noch 100 Zuschauer ins Forum : Mit Flatterband gegen das Virus

Leverkusen Im Forum hat Sicherheit oberste Priorität – aktuell dürfen nur noch 100 Zuschauer zu Veranstaltungen. Und beim Zugang zur Tiefgarage wird nachgebessert.

Seit dem Spielzeit-Beginn im September hat sich das ausgeklügelte Sicherheitskonzept im Forum bewährt. Ohnehin hat Kulturstadtlev sämtliche Veranstaltungen an diesen Ort verlegt, fast alle (auch kleinere Formate) finden im großen Saal statt, einige gar im Terrassensaal. So lässt sich überall der erforderliche Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten, außerdem gilt seit dem 7. Oktober die Maskenpflicht nicht nur auf allen Wegen, sondern auch auf den Sitzplätzen während der gesamten Vorstellung. Es gibt ein klares Wege-Leitsystem, personifizierte Tickets, reduzierte Zuschauerzahl, Desinfektionsspender und ein Lüftungssystem mit 100 Prozent Frischluft. Dank aller Vorsichtsmaßnahmen dürfte das Forum in etwa der sicherste Ort in der Stadt sein.