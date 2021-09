Nach dem Hochwasser in Leverkusen : Nur die Burg hielt stand – Naturgut vor Neuanfang

Hans-Martin Kochanek und Marianne Ackermann. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Hochwasser hat der Bildungseinrichtung in Opladen schwere Schäden zugefügt. Doch lassen sich die Mitarbeiter nicht entmutigen. So gibt es ein reduziertes Programm.

Geröll und herausgeschlagene Steine prägen das Bild in den Innenräumen des Naturguts in Opladen. In Folge des Hochwassers im Juni muss im unteren Stockwerk der Estrich herausgeholt werden. Im Schein von Baulampen und neben dem röhrenden Generator laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Ein Ende ist wohl noch nicht abzusehen. Umso beachtlicher ist, dass die Verantwortlichen um Hans-Martin Kochanek das Programm des Ausflugsziels zu einem Teil wieder aufgenommen haben.

So zwang das Wasser Kochanek und seine Mitstreiter in die Knie. Am Tag der Überschwemmung kämpfte der Naturgut-Leiter zunächst noch gegen die Fluten an, versuchte pädagogisches Material und weiteres zu retten. Doch es war ein aussichtsloser Kampf. „Um 19 Uhr haben wir das Gebäude aufgegeben“, berichtet er.

Britta Demmer hat eine grüne Mappe unter dem Arm. In dem Ordner sind zahlreiche Bilder der Katastrophe. Auf einigen sieht es so aus, als habe sie einen natürlichen See fotografiert. Von den bekannten Strukturen, Wiesen und Wäldern ist nichts mehr zu erkennen. Heute erinnern Marker, teils auf die Mauer gepinselt, teils aus Holz, an die enorme Höhe, die das Wasser dort erreichte.

Normalerweise reiche es mit zwei bis drei Meter Abstand an die Gebäude heran, sagt Kochanek, und gelange nicht ins Gebäude. Das war bei dieser Flut anders. Etwa 1,20 Meter stand die dreckige Brühe im Haus. „Ich kenne das seit 40 Jahren. Das gab es noch nie“, betont der 64-Jährige.

Bei der Katastrophe seien zwei menschengemachte Probleme zusammengekommen, sagt Koschanek. Neben dem Klimawandel, der extreme Wetterereignisse begünstige, sei das eine zunehmende Flächenversiegelung durch Straßen- und Hausbau.

Nur die Wasserburg, die 1264 erbaut wurde, trotzte dem Hochwasser. Kochanek schätzt das alte Mauerwerk. „Die Burg kennt das ja mit den Überschwemmungen.“ In der Burg findet nun das Programm statt, das nicht draußen ablaufen kann. Ab Herbst droht ein räumlicher Engpass, für den es noch keine Lösung gibt. Normalerweise bietet das Naturgut rund 50 Kurse an. Verantwortliche und Freiwillige haben 27 Kurse auf die Beine gestellt und zwölf Möglichkeiten, Geburtstag zu feiern.

Weitere Einschränkungen ergeben sich daraus, dass das Naturgut in zwei Teile geteilt wurde. Die Holzbrücke, die den vorderen mit dem hinteren Teil verbindet, ist durch den reißenden Fluss aus ihrer Verankerung gerissen worden. Nun liegt sie ein paar Meter weiter auf dem Rasen. So ist ein nahtloser Übergang zwischen den Gebieten nicht möglich. Für die Schulklassen, die den hinteren Bereich über den Nebeneingang besuchen, ist eine mobile Pergola aufgebaut, in der die Kinder und Erwachsenen Schutz finden. Sie dürfen die Toiletten im Wiembachbad benutzen.