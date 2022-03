Am 15. Mai wird gewählt : Die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl in Leverkusen

Leverkusen Am 15. Mai haben Bürger die Wahl: ein neuer Landtag wird gebildet. Für die Politiker geht es dann um Direktmandate und Listenplätze.

Änderung Das Kriterium Einwohnerzahl für die Einteilung der Wahlkreise wird durch das Kriterium Wahlberechtigtenzahl ersetzt. Die Obergrenze einer Abweichung der Größe eines Wahlkreises vom Durchschnittswert wird von 20 auf 15 Prozent gesenkt. Sinkt also der Anteil an Wahlberechtigten eines Wahlkreises auf unter 85 Prozent oder steigt er auf über 115 Prozent der Anzahl der Wahlberechtigten aller Wahlkreise im Durchschnitt, so muss in der Regel die Größe des Wahlkreises geändert werden. Auf Grundlage dieser neuen Regelungen soll der Zuschnitt der Wahlkreise fortgeschrieben werden. Für Leverkusen ändert sich aber nichts.