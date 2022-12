Weihnachtsmarkt mit Glögg Nordisches Flair im Neulandpark

Fasziniert schaut die sechsjährige Lara ins Feuer, das vor ihr in einer Schale knistert. Die Funken scheinen eine Choreografie in den Himmel zu tanzen, ehe sie in der Dunkelheit verglühen. Um die Feuerstellen versammeln sich viele Menschen, jung und alt. Eben noch einander fremd, kommen sie ins Gespräch miteinander. Sie alle genossen die entspannte Atmosphäre auf dem 18. Nordischen Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende im Neulandpark.