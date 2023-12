Nordischer Weihnachtsmarkt in Leverkusen Vorfreude in der Wichtelwerkstatt

Eine Hommage an das skandinavischem Land ist auch in Leverkusen zu finden. Der Nordische Weihnachtsmarkt lockt traditionell mit Spezialitäten aus dem kalten Norden. Insgesamt fanden erneut unzählige Familien am Wochenende den Weg in den Neulandpark. Die Kleinen lockte er mit Holz- und Bastelwerkstatt, Schmied und Eiskünstler, die Erwachsenen mit schwedischem Glögg, Elchbratwurst und Flammlachs. „Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen“, versprach Park-Chef Armin Kühler, „wir machen jetzt nicht immer weiter, immer höher, immer größer. Wir pflegen das, was wir haben.“ Dieser Ansatz kommt bei den Menschen gut an. Alleine über den Samstag kamen rund 4500 zahlende Besucher – Kinder etwa sind dabei nicht eingerechnet. Insgesamt werden es letztlich wohl gut 10.000 bis 12.000 gewesen sein. Damit war die Zahl auf Rekordkurs. „Die Stimmung war gut, die Menschen waren einfach zufrieden“, berichtete Kühler, der auch gleich eine Erklärung für die ungewöhnlich lange Verweildauer der Besucher lieferte: „Ich glaube, nach Corona und bei all dem Elend auf der Welt, suchen sie ein bisschen die Glückseligkeit.“