Leverkusen liebt diesen Weihnachtsmarkt Nordisches im Neulandpark

Armin Kühler beobachtet die lodernden Flammen in der Feuerschale vor ihm. Er streckt dem warmen Feuer die Hände entgegen und wärmt damit die Finger. Wohlig warm wird dem Mann, der im Fachbereich Stadtgrün für den Neulandpark verantwortlich ist auch immer dann, wenn er an den jährlichen Nordischen Weihnachtsmarkt denkt, der am kommenden Wochenende wieder Besucher aus Leverkusen und dem Umland mit schwedischen Spezialitäten lockt.