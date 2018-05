Leverkusen: Nicht perfekt ist "ganz schön toll"

Leverkusen Kabarettistin Nicole Jäger trat mit ihrem neuen Programm im Scala Club auf.

Ab 30, so sagt man, verändere sich alles. Das betont auch Jäger, denn die Parties ab 30 sind ihrer Meinung nach "auch nicht mehr das, was sie mal waren". Die Unterschiede fingen schon bei der Einladung an: "Früher reichte ein Anruf, aber ab 30 Jahren bekommt man immer handgebastelte Einladungskarten, dann steht da am Ende - was du mitbringen sollst? - Hauptsache gute Laune." Auch davon ist die gebürtige Hamburgerin sichtlich genervt. Noch dazu seien die Parties ab 30 immer in einem Reihenhaus und werden von den typischen Reihenhaus-Besitzern Jutta und Björn veranstaltet. "Doch bevor die Party losgehen kann, bekommt man erst einmal eine Führung durch das Haus und muss jeden Raum bewundern. Aber was soll ich denn zu einem Raum sagen?", beschwert sich Jäger. Großes Gelächter im Publikum.