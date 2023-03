Leverkusener Jäger in Sorge Nicht angeleinter Hund reißt Reh in Hühscheid

Am Mittwoch, 22. April, hatte nach Angaben des Hegerings Opladen ein Hund nahe der Ortschaft Hüscheid morgens eine Ricke gehetzt und gerissen. Das Reh wurde nach einem Kehlbiss am Hals so schwer verletzt, dass es von einer Jägerin erlöst werden musste. „Die Hundehalterin hatte auf der morgendlichen Ausführstunde ihren freilaufenden Labrador-Mix nicht ausreichend im Blick, als dieser die Rehfährte aufnahm“, berichtet Hegeringleiter Adelbert Krull. „Er ließ sich nicht mehr abrufen, verfolgte das Reh in eine Obstplantage und riss es dort.“