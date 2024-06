Trödelträume werden in Opladen wahr „Kommen Se ran“ – Neustadtfest lockt Tausende

Überhaupt sind die Straßen voll mit Menschen. Am Glücksrad der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) hat sich eine Schlange gebildet. Kein Wunder, Dirk Pott vom AGO-Vorstand ruft in Schaustellermanier: „Jeder Dreh gewinnt.“ Etwa Sommerblumen in Töpfen, aber auch Spielzeug und Bücher. In einer Kiste können sich die Glücksraddreher, deren Dreh weder auf einem roten noch auf einem blauen Feld gelandet ist, Trostpreise aussuchen. Dass jeder etwas gewinnt, „liegt vor allem daran, dass wir Preise von Sponsoren bekommen haben“, erläutert Pott, der vor dem längeren Regenschauer am frühen Nachmittag ein positives Zwischenresümee zieht: „Trotz Bewölkung und dem ein oder andren Tropfen ist das Neustadtfest bisher richtig gut besucht.“ Und wer weiß, vielleicht hatte sich bis zum Abend ja auch für ein eher antikes Trimmrad, ein nostalgisches Schaukelpferd, einen faltbaren Filzweihnachtsbaum und all die anderen Raritäten bis zu Wittenbergs Holz-Eiffelturm das ein oder andere Trödelfanherz erwärmt.