Eröffnung : 7000 Euro für neuen Bouleplatz

Richard Hofschläger, Vorsitzender der NTV, hofft auf möglichst viele Interessenten, die regelmäßig zum Boulespielen vorbeikommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Neukirchener Sportverein hat eine Brachfläche neben dem Vereinsheim umfunktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angefangen von Aquagymnastik bis Zumba können 1000 Mitglieder ihren Sport in 20 verschiedenen Abteilungen des Neukirchener Turnvereins (NTV) betreiben. Jetzt ist mit Boule ein weiteres Angebot hinzugekommen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung kamen zahlreiche Akteure erstmals zusammen, um dem Spiel unter Anleitung des Vorsitzenden Richard Hofschläger zu frönen.

Von dem 56-jährigen Badmintontrainer kam ursprünglich die Idee, die bislang brachliegende Grünfläche neben dem Vereinsheim Wuppertalstraße 6 zu diesem Zweck zu nutzen. Schon als Jugendlicher verbrachte er viele Urlaube in Frankreich und lernte Boule dort kennen und lieben. Viele Abende und oft bis tief in die Nacht pflegte er seither das volkstümliche Freizeitspiel, das nachweislich schon im Jahr 460 vor Christus praktiziert wurde. Der korrekte Name lautet Pétanque. Mit rund 600.000 Lizenz-Spielern in 76 nationalen Verbänden ist Pétanque die häufigste Kugelsportart weltweit.

Info Ein Verein für viele Sportarten Der Neukirchener Turnverein (NTV) hat ein breites Angebot an Sportarten, von Badminton über Gymnastik, Handball und Leichtathletik. Informationen über Schnuppertraining und Anmeldung unter Telefon 02171 32458.

Schon lange ehe die Spielfläche in Bergisch Neukirchen gebaut wurde, hatte Hofschläger mit Gleichgesinnten versucht, auf den Gehwegen seitlich des Gebäudes zu spielen. Vor allem wegen der Unebenheiten erwies sich das als extrem schwierig. Ehe die neue Anlage nun fertig gestellt werden konnte, musste die Fläche gerodet, etwa 40 Zentimeter tief ausgekoffert und mit einem Mineralgemisch in unterschiedlichen Körnungen aufgefüllt werden. Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass noch Bauschutt vom Bau des Vereinsheims unter der Erde lag und erst aufwendig entsorgt werden musste. So summierten sich die gesamten Kosten auf rund 7000 Euro, von diesem Betrag übernahmen Sparkasse Leverkusen und VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen jeweils 1000 Euro.