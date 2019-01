Kreishandwerkerschaft : „Power-Paket“ soll Jugend ins Handwerk locken

Leverkusen/Bergisch Gladbach Mehr Mittelstand geht nicht. Einmal gelten Handwerksbetriebe, die überwiegend von ihren Inhabern geführt werden, als Mittelstand schlechthin. Dann kam in Carsten Linnemann ein prominenter Politiker, der als Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU so etwas wie der oberste politische Fürsprecher dieses Wirtschaftsbereichs ist.

Damit soll den jungen Leuten etwas geboten werden, was sie von anderen Unternehmen nicht erhalten. Die Kosten werden vom Ausbildungsmeister getragen, so dass auf die jungen Menschen keine finanziellen Belastungen zukommen. Willi Reitz weiß, dass große Konzerne mit Angeboten wie Dienstwagen den Nachwuchs umwerben. Das Fachkräftepaket versteht er als Zukunftssicherung für das Handwerk in der Region, die von Leverkusen bis Reichshof, von Radevormwald bis Waldbröl reicht. Rund 2500 Betriebe mit 3500 Auszubildenden in fünfzig Handwerker-Berufen sind in der Kreishandwerkerschaft organisiert, die für einen Umsatz von knapp fünf Milliarden Euro stehen.