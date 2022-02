Neues Zentrum auf 1600 Quadratmetern : Autohaus zieht von Lützenkirchen nach Wiesdorf

„Wir ziehen um“ steht am Autohaus Rhein-Wupper-Automobile in Lützenkirchen geschrieben. Foto: Uwe Miserius

Lützenkirchen/Wiesdorf In Wiesdorf soll laut dem Unternehmen „Seat Rhein-Wupper Automobile“ eines der größten Seat-Cupra Autohäuser im Rhein-Ruhr-Raum entstehen.

Das Autohaus an der Kreuzung Lützenkirchener Straße/Quettinger Straße/In Holzhausen in Lützenkirchen ist fast schon so etwas wie eine kleine Landmarke. Die Ecke kennen viele Leverkusener – und werden sich demnächst umorientieren müssen. „Wir ziehen um“, steht in weißen Buchstaben auf orangefarbenem Grund an dem Gebäudekomplex.