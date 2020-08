Theaterproben in Leverkusen-Hitdorf : Gespielt wird mit Halbvisieren

Theaterproben in Leverkusen-Hitdorf

Hitdorf Theater-Proben in Corona-Zeiten – über Videokonferenz und Co: Wie das geht, verrät Regisseurin Monika Noltensmeier. Sie erzählt auch, wie die zwölf Akteure auf der Bühne mit Abstand und Hygiene umgehen.

Seit Jahren bietet die Schauspielerin und Theaterpädagogin Monika Noltensmeier im Hitdorfer Matchboxtheater Kurse für Kinder, für Jugendliche und Erwachsene an. Zum Abschluss jeder Einheit gibt es eine Aufführung in dem kleinen Theater. Dieses Jahr mit Verzögerung und unter erschwerten Bedingungen. Wie, das erzählte sie RP-Mitarbeiterin Monika Klein.

Noltensmeier Seit vergangener Woche proben wir wieder, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, also sehr intensiv. Als im März der Lockdown kam, hatten wir unser Stück eigentlich schon fertig, da waren wir beim Feinschliff.

Noltensmeier Nein, wir haben von Anfang an Kontakt gehalten. Zuerst dachten wir, dass es in drei, vier Wochen wieder losgeht. So lange haben wir online Textproben gemacht. Als es dann doch länger dauerte, haben wir schonmal einen Szenenabend über Zoom veranstaltet. 63 Zuschauer haben das verfolgt, da waren wir richtig stolz.