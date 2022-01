In Leverkusens Zentrum : Neues Sushi-Lokal am Rialto-Boulevard

Neues Sushi-Lokal am Rialto-Boulevard

In Leverkusens Zentrum

WGL-Chef Wolfgang Mues mit Pächter Hoang Hai Do und Team. Foto: WGL Foto: WGL

Leverkusen Die städtische Wohnungsgesellschaft hat nach längerer Suche einen neuen Mieter für das Ladenlokal gefunden. Es soll die Einkaufspassage bereichern.

Lange hat das Eck-Ladenlokal auf dem Rialto Boulevard, gegenüber von Rossmann, leer gestanden. Die Suche nach einem Mieter gestaltete sich für die städtische Wohnungsgesellschaft (WGL) schwierig. Genügend Bewerber bekundeten nach Angaben der WGL ihr Interesse. Doch entweder stand die Finanzierung auf „wackeligen Füssen“ oder der Bewerber passte mit seinem Konzept nicht in den Branchen-Mix auf den Rialto Boulevard. Nun hat sich ein neuer Mieter gefunden: „Do Sushi“. „Wir sind froh in dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie einen interessanten Gastronomen gefunden zu haben“, sagt Wolfgang Mues, Geschäftsführer der WGL. „Mit seiner reichhaltigen Auswahl an fernöstlichen Speisen wird dieses Restaurant die Gäste auf dem Rialto Boulevard mit exotischen Gaumenfreuden bereichern.“