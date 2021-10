Neuer Bühnenkrimi in Hitdorf : „Falsche Schlange“ im Matchboxtheater

Leverkusen-Hitdorf Das kleine Hitdorfer Theater meldet sich mit einem Drei-Frauen-Triller aus der Corona-Pause zurück. Der ist absolut lohnenswert wegen der Meisterleistung beim Bühnenbild, aber vor allem wegen des beeindruckenden Spiels der Darsteller und ein Stücks mit spannenden Wendungen.

Dem Premierenpublikum im kleinen Matchboxtheater erschien das von Anfang an eine merkwürdige Erbschaft. Die elegante Erscheinung der soeben angereisten Annabel Chester passt so gar nicht zu dem deutlich in die Jahre gekommene Elternhaus im Hintergrund, das sie nun alleine besitzen soll, weil der Vater ihre jünger Schwester enterbte.

Doch während Annabel die Familie früh verlassen und ihr Glück in Tasmanien gesucht hat, blieb Miriam zu Hause, versorgte und pflegte den Vater bis zum Schluss. Rein optisch passt sie viel besser in dieses vernachlässigte Ambiente. War der Vater so ungerecht und undankbar? Oder hat er seine Jüngste durchschaut, wie die entlassene Pflegerin Alice Moody aufgrund eines angeblich echten Briefes des Verstorbenen behauptet? Die bezichtigt Miriam sogar der vorsätzlichen Tötung des Vaters und verlangt für ihr Schweigen 100.000 Pfund. Wer von ihnen ist nun die „Falsche Schlange“ in dem gleichnamigen Drei-Personen-Stück des populären englischen Autors Sir Alan Ayckbourn?