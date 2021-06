Ferienangebote der Jugendszene Lev : Neues Sommerspektakel unter der Stelze

Leverkusen Es geht auch corona-konform: Die Jugendszene Lev bietet in den ersten Ferienwochen jede Menge Spaß. Auch als Ausgleich dafür, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie mit ihren Bedürfnissen hinten rübergefallen seien, sagt Reiner Hilken, Chef des Jugendzentrums Bunker.

Einfach wieder unbeschwert Kind sein, im Freien toben, andere Kinder kennen lernen, mit Gleichaltrigen spielen und neue Dinge entdecken. All das, was im letzten Jahr aufgrund der Corona-Restriktionen deutlich zu kurz gekommen ist, wollen die Akteure der Leverkusener Jugendförderung den Kindern nun gemeinsam mit einem Sommerspektakel Spezial ermöglichen.

„Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem das Sommerspektakel unter diesem besonderen Aspekt angeboten wird“, berichtet Reiner Hilken, Leiter des Jugendzentrums Bunker. Als Fachmann, sagt er, sei die Situation der Kinder in den vergangenen Wochen und Monaten mehr als schwierig gewesen und ihre Bedürfnisse hinten rübergefallen. Umso wichtiger sei es daher, ihnen während der bevorstehenden Ferien ein ansprechendes Angebot zu machen. Das Engagement der Akteure und das reichhaltige Angebot lobt auch Dezernent Marc Adomat.