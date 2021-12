Zwei weitere Kunstrasenplätze für Leverkusen : Neues „Schmuckstück“ des TuS Quettingen ist grün

Leverkusen Auf die beiden Kunstrasenplätze hat der Verein lange gewartet. Jetzt wurden sie offiziell übergeben. 1,27 Millionen Euro kostet das vom Bund geförderte Projekt.

CDU-Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz, der viel Lobbyarbeit an den entsprechenden Stellen verrichtet hatte, lobt die Jugendarbeit des Vereins. TuS-Geschäftsführerin Erika Fischer berichtet: „Wir holen die Kinder von der Straße. Sie sind morgens hier und gehen erst abends.“ Ohnehin verzeichnet der Verein in der Fußballabteilung regen Zulauf. Das, so bekräftigt Jugendleiter Esposito, habe bereits vor dem Bau des Kunstrasenplatzes begonnen. Auch der Verein, der rund 800 Mitglieder zählt, war nicht untätig. Er sammelte Geld, das nun in Pflegegeräte und die Modernisierung der Vereinsstätte investiert werden soll.