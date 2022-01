Neues Programm in Leverkusen : Intrigen und graue Tasten im Matchboxtheater

„Falsche Schlange“-Ensemble (v.l.): Tina Wollenhaupt, Martina Vikanis, Melanie Rehbein, Annika Siller und Regisseur Sven Klatte (vorne) Foto: RP/Matchboxtheater

Leverkusen-Hitdorf Das Theater an der Hitdorfer Straße startet am 4. Februar mit dem Programm. Neben dem Thriller „Falsche Schlange“ gibt es zwei weitere Stücke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Stratmann

Spannende Intrigen, amüsante Banküberfälle und graue Tasten erwarten in diesem Jahr die Besucher des Matchboxtheaters. Nach einer Omikron-Pause im Januar startet das Theater am Freitag, 4. Februar, mit einem neuen Programm in das Jahr 2022. Den Anfang macht das aktuelle Ensemblestück „Falsche Schlange“. Der Thriller von Alan Ayckbourn stellt die Zuschauer vor eine entscheidende Frage: Wer spielt ein falsches Spiel?

Im Mittelpunkt des Drei-Personen-Stücks stehen zwei Schwestern (gespielt von Martina Vikanis und Melanie Rehbein), eine entlassene Pflegerin (eine Rolle, die sich Annika Siller und Tina Wollenhaupt teilen) und das Erbe des verstorbenen Vaters. Oder besser gesagt: des ermordeten Vaters. Das wirft Pflegerin Alice Moody nämlich der enterbten Tochter, Miriam Chester, vor: Sie soll ihren Vater umgebracht haben.

Für ihr Schweigen verlangt sie 100.000 Pfund – und zwar von Miriams Schwester Annabel, der Alleinerbin des Reichtums. Ob Miriam zu Unrecht beschuldigt wird oder ob die entlassene Pflegerin die Wahrheit spricht, erfahren die Zuschauer in den von Sven Klatte inszenierten Vorstellungen am 4./5. und 19./20. Februar oder am 11./26. und 27. März. Die Karten kosten 14 Euro.

Wer jedoch lieber lachen möchte, ist in Atréju Dieners Komödie „Alles Werbung oder was?“, inszeniert von Monika Noltensmeier, gut aufgehoben. Der Jugendschauspielkurs präsentiert einen Banküberfall, der schief läuft. Die in Geldnot geratene Roberta und ihr Cousin Carlo müssen sich auf der Flucht in einer Werbeagentur verstecken, wo sie aber schnell entdeckt werden. Um nicht aufzufliegen, verstricken sich die Bankräuber jedoch immer mehr in Lügen. Was die Kundschaft der Werbeagentur, der verwirrte Inhaber und nicht zuletzt ein Papagei damit zu tun haben, wird in den Vorstellungen am 19. und 20. März offenbart. Die Karten sind für 10 Euro erhältlich.

Musikalische Theatergänger kommen beim Klavierkabarett am 13. März auf ihre Kosten. In der Nachholvorstellung „Nachts sind alle Tasten grau“ schüttet William Wahl, bekannt aus der A-Cappella-Formation „Basta“, sein komödiantisches wie melancholisches, sein heiteres und sein sarkastisches Herz aus. Im Vorverkauf kosten die Karten 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.

Für alle Vorstellungen sind noch Karten erhältlich. Diese können ausschließlich per E-Mail an news@matchboxtheater.de oder mit einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Theaters (02173 949 100) reserviert werden. Der Kartenverkauf für die Schauspielkurse laufen über Monika Noltensmeier. Kartenanfragen per E-Mail an: Laiens@web.de