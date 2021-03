Familienprogramm in Leverkusen : Online- und Vor-Ort-Kurse: Naturgut wägt ab

Leverkusen Mehr als 200 Angebote für alle Altersgruppen sind für die kommenden zwölf Monate geplant. Den Anfang machen Online-Osterferienkurse für Grundschüler.

Das Naturgut Ophoven hat sein neues Jahresprogramm veröffentlicht. Es erscheint erstmals nicht in gedruckter Form, sondern nur online. Umfang: mehr als 200 Kurse. Das Naturgut will Kinder, Erwachsene und Familien gleichermaßen ansprechen.

Den Anfang machen die Online-Angebote rund um Ostern. So heißt es am Samstag, 27. März: „Bastelwerkstatt digital: Hasenalarm“. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können mitmachen. Die Teilnahme kostet 13 Euro. Nach der Anmeldung bekommen die Kinder die Materialien und den Link für das Zoom-Videomeeting zugeschickt. Das gilt auch für die anderen beiden Osterkurse.

In der ersten Ferienwoche von Montag 29. März, bis Donnerstag 1. April, dreht sich alles „Rund und bunt um und über Ostern und Eier“. An vier Ferienvormittagen wird in der Osterwerkstatt gemeinsam gebastelt und gespielt. Die Teilnahme kostet 32 Euro.

In der zweiten Ferienwoche werden die Kinder von Dienstag, 6., bis Freitag, 9. April, bei vier digitalen Kurztrips auf jeweils einen anderen Kontinent mitgenommen wo sie landestypische Spiele kennenlernen. Die Teilnahme an „Airport EnergieStadt“ – zwei Stunden täglich – kostet 54 Euro.

Während die Osterkurse digital stattfinden, sind andere Angebote im Jahresprogramm des Naturguts zur Zeit noch mit Teilnehmern vor Ort geplant. Am Samstag, 1. Mai, steht zum Beispiel „Upcycling für Erwachsene“ an. „Aus alt mach neu, aus hässlich hübsch“, lautet das Motto. Eigene Projektideen dürfen gerne eingebracht werden. Und am Dienstag, 4. Mai, machen sich Kinder zwischen drei und fünf Jahren auf die Suche nach Ameisen. Am Freitag, 7. Mai, lernen Grundschüler töpfern.