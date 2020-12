Kurse über die digitale Plattform Zoom : Neues Programm des Katholischen Bildungswerks: Dann wird eben online gelernt

Leverkusen Bildung sei in Zeiten von Corona eine Herausforderung, auf die das Team an der Manforter Straße eine Antwort habe. Auch neue Formate gibt es.

Sie können auch digital. Das ist die wichtige Nachricht zum Jahresprogramm 2021 des Katholischen Bildungsforum, das auch in Papierform erschienen ist. Bildung ist in Zeiten von Corona eine Herausforderung, auf die das Team an der Manforter Straße eine Antwort hat: Viele der für 2021 geplanten Veranstaltungen sind geteilt wegen der Abstandsregeln. „Wir können im Lockdown viele Angebote auf digital umstellen“, versichert Leiterin Sabine Höring; genügend datensichere Räume auf Zoom seien gebucht. Die Referenten wurden oder werden noch in der technischen und inhaltlichen Handhabung geschult.