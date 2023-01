Leverkusen Neues Programm der VHS steht

Den Auftakt in das Programm macht am 27. Januar eine Kunstausstellung anlässlich des Holocaust-Gedenktags in der Galerie des Forums. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste Solingen hängen hier bis zum 28. Februar unter anderem Werke eines Künstlers, der sich in einem französischen Internierungslager befand. In Sachen Kultur hoffen Hinken und seine Kollegen auf Synergien mit der Universität Gießen. Das dortige Institut für Soziologie vergleicht nämlich das Kulturangebot beider Städte und arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Ergebnisse gibt es im Juni.