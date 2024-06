Leverkusener Medizin-Standort soll weiter wachsen Neues Planungsrecht für das Klinikum

Die Krise im Gesundheitswesen spitzt sich weiter zu. Anhaltender Fachkräftemangel und der Trend zur Spezialisierung setzt Kliniken unter Druck. Weiterhin sind landesweit viele Standorte von Schließung bedroht. Das Klinikum Leverkusen als breit aufgestellter regionaler Versorger begreift diese Entwicklung offenbar als Chance, in Lücken zu springen und seine Angebote weiter auszubauen. Doch dafür braucht es Platz am angestammten Standort in Schlebusch. Dazu soll es nun einen neuen Bebauungsplan geben.