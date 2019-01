Nach Überschwemmung : St. Antonius verlegt Zeltlager nach Norddeutschland

Zelten unter freiem Himmel, der Leverkusener Verein St. Antonius wagt jetzt in Norddeutschland einen Neunfang. Foto: zefa / Hein van den Heuvel

Leverkusen Rund ein halbes Jahr nachdem Leverkusener Kinder und Betreuer auf einem Zeltplatz an der Ardeche in Südfrankreich von einer Überschwemmung heimgesucht wurden, hat der Verein Jugendförderung St. Antonius einen neuen Zeltplatz für eine Freizeit in den Sommerferien gefunden.

Wie Vorstandsmitglied Michael Prenzlow mitteilt, soll das Lager vom 13. Juli bis 13. August auf einem Zeltplatz einer katholischen Pfarrei im norddeutschen Ratzeburg eingerichtet werden. Zwei Gruppen von je 65 Jugendlichen sollen dort wechselweise 16 und 17 Tage campieren.

Der Zeltplatz verfügt über ein festes Küchengebäude. Das Programm werde wegen anderer Naturbedingungen weniger abenteuerlich gestaltet. Statt Klettertouren und Wildwasserfahrten werde es Wandern am See, Strandläufe an der Ostsee und Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten der Umgebung geben. Mit einem Kostenbeitrag von 480 Euro werde es billiger als im Vorjahr. Anmeldungen werden am Freitag, 18. Januar um 18 Uhr im Quartier des Vereins an der Große Kirchstraße entgegen genommen. Das Interesse sei groß, es gebe bereits viele Voranfragen, heißt es.