Kultur in Leverkusen : Mix aus Blödsinn, Figurentheater, Musik und Satire

Anke Holgerson (vorne), Thomas Eimermacher (l.), Regina Malek, Henk van den Born und Biggi Hürtgen stellen das neue Programm vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusener „Kolonie 1“ stellt das neue Programm vor. Zugelassen sind pro Vorstellung 45 Besucher. Einlass gibt es nur für Geimpfte oder Genesene.

Von Gabi Knops-Feiler

Die Spielzeit 2019/2020 in der „Kolonie 1“ musste wegen der Pandemie abgebrochen werden. Jetzt ist die Erleichterung groß, dass es für die bevorstehende Spielzeit 2021/2022 ins „kuschelige K1“ zurückgeht, von Anke Holgersson, Leiterin des Kulturbüros der KulturStadtLev, als „Senftöpfchen von Leverkusen“ bezeichnet.

Zusammen mit Betriebsleiterin Biggi Hürtgen und Thomas Eimermacher, dem EVL-Geschäftsführer und Hauptsponsor, stellte Holgersson jetzt das neue Programm vor. Um dem ausgearbeiteten Hygienekonzept und den Besonderheiten des Spielortes an der Hauptstraße 135 gerecht zu werden, ist der Zugang ausschließlich für Geimpfte und Genesene gestattet. Maximal 45 Personen sind zugelassen. Weil die Zugangsvoraussetzungen ständig angepasst und nachgebessert werden, sollten sich Besucher vor den einzelnen Terminen unbedingt im Netz informieren.

Eröffnet wird der bunte Mix aus Blödsinn, Figurentheater, Musik und Satire am Mittwoch, 8. Dezember, um 19.30 Uhr, durch Manes Meckenstock. Der Rheinländer aus Düsseldorf stand schon 2005 bei der ersten Zusammenarbeit zwischen Kulturstadt und EVL auf der Bühne. Diesmal bringt er vier Musiker der Gruppe „Sweethearts“ mit, die bevorzugt Swing spielen und ihr vorweihnachtliches Konzert als „Freudvolles frohlocken“ bezeichnen.

Weiter geht es am 26. Januar mit Bernd Gieseking und einem satirischen Jahresrückblick. Am 2. März bietet Hans Gerzlich ein amüsantes After-Corona-Programm unter dem Titel „Das bisschen Haushalt“. Abweichend vom üblichen Wochentag ist Matthias Brodowy für Dienstag, 15. März, eingeladen, um die Gäste mit gehobenem Blödsinn und „Keine Zeit für Pessimismus“ zu unterhalten. Ein weiterer Höhepunkt dürfte die Vorstellung von Irmgard Knef sein. Die nach eigenen Aussagen 100-jährige Schwester von Hildegard Knef präsentiert am 27. April einen bunten Strauß mit Chansons und beschreibt dem Publikum, wie sie mit Pflegern im Altenheim anbandelt.

Mit „Unerhört Beethoven“ überschreibt Michael Sens am 6. April sein Klavierkabarett einschließlich Lehrstunden in Musikgeschichte und Musiktheorie. Für den Schlusspunkt am 18. Mai sorgen Joe Heinrich und seine Klappmaulpuppen, die ziemlich schräges Kasperletheater für Erwachsene bereithalten.