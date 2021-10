Einsatz in Leverkusen : Neues Impfmobil kommt in die Stadtteile

Das neue städtische Impfmobil machte am Sonntag vor dem Rathaus in Wiesdorf Station. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Umgebauter Rettungswagen von Stadt und Maltesern ist unterwegs und soll möglichst vielen Leverkusener Bürgern ein Impf-Angebot machen.

Das neue Impfmobil der Stadt ist unterwegs. Komfortabler, logistisch einfacher und insbesondere in der kalten Jahreszeit auch behaglicher als ein Pavillon soll der eigens für das mobile Impfen ausgerüstete Rettungswagen sein. Am Sonntag machte das Impfmobil Station auf dem Rathausvorplatz in Wiesdorf. Die Stadt Leverkusen und die Malteser präsentierten es dort erstmals der Öffentlichkeit. Auch in den kommenden Wochen wird es zu folgenden Terminen im Stadtgebiet Halt machen: