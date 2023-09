Neue Veranstaltung im Neulandpark Leverkusen Premiere für „Wein am Rhein“

Mit kräftigem Roten, lieblichem Weißen oder süßem Cider – am letzten Septemberwochenende herrscht La Dolce Vita am Rhein im Neulandpark. Die goldenen herbstlichen Tage können dann mit Blick aufs Wasser und bei Live-Musik mit einem Gläschen guten Weins beim Weinfest gefeiert werden. Fünf Winzer von Mosel und aus dem Rheingau bieten dann ihre Tropfen an. Das Fest, das als Versuchsprojekt an den Start geht, ist eine der letzten Veranstaltungen in dem Naherholungsgebiet in diesem Jahr.