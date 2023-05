Neues Fahrradparkhaus in Opladen Endlich fertig

Es ist der Vormittag der Geständnisse hinter Gittern. Paul Hebbel zum Beispiel ist Fan der Punkband Tote Hosen, zumindest ist er textsicher, als er den Hit „An Tagen wie diesen“ zitiert. Uwe Richrath fährt auch in Zeiten von Mobilitätswende noch gerne Auto, nur nicht mehr so oft, Andreas Schönfeld hat in den vergangenen Wochen quasi in dem Objekt übernachtet, das am Mittwoch zunächst Stadt und Politik, am Sonntag beim Brückenfest allen Interessierten vorgestellt wird: das erste Fahrradparkhaus von Leverkusen.